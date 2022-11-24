باتنة: حجز أزيد من 1 كلغ من الكيف المعالج

حجز عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة 1 كلغ و118,9 غرام من الكيف المعالج.

ووفق بيان خلية الإعلام والاتصال لأمن الولاية، اليوم الخميس، أن العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة مكنت من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و40 سنة علي خلفية حيازتهم للمخدرات بغرض ترويجها.

كما تم في سياق آخر توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و40 سنة صدرت ضدهم أوامر قضائية لتورطهم في عدة قضايا منها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسرقة بالعنف، وفقا لما ذكره نفس المصدر.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بإقليم الاختصاص بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يضيف ذات المصدر الأمني.