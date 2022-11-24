قطب جامعي لتخصصات تحلية مياه البحر والمياه المالحة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم الخميس من تيبازة عن استحداث قطب جامعي لتدريس تخصصات تحلية مياه البحر و المياه المالحة بالصحراء بداية من الموسم الجامعي المقبل.

و كشف الوزير لدى إشرافه بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببوإسماعيل في تيبازة رفقة وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد على افتتاح يوم دراسي حول إشكالات تحلية المياه ان هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد في 14 نوفمبر 2022،

بهدف تكوين اطارات جزائرية تتحكم في تقنيات كل مسارات إنتاج الماء الشروب انطلاقا من ماء البحر و تقليص نسبة الملوحة بالنسبة للمياه بباطن المناطق الصحراوية.

وأوضح الوزير أن ذلك يتم باستحداث قطب امتياز جامعي يتشكل من جامعة هواري بومدين بباب الزوار بالجزائر العاصمة و المدرسة العليا للري بالبليدة و المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران و جامعة ورقلة ، حيث سيباشر بدءا من الموسم الجامعي المقبل في تدريس تخصصات مرتبطة بمجال تحلية مياه البحر و معاجلة المياه المالحة، حسب الوزير.

بالمناسبة اشارة انطلاق عروض التكوين في هاذين المجالين.

وأوضح الوزير الذي أعطى بالمناسبة اشارة انطلاق عروض التكوين في مجال تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المالحة أن التكوينات في مرحلة اولى تشمل تكوين نمط ليسانس و ماستر بقطب الإمتياز و الذي تقع على عاتقه مسؤولية تقاسم المصير البيداغوجي والعلمي و التكنولوجي من اجل تكوين مبتكر على ان تتكفل وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة بمرافقة الباحثين ماديا و لوجيستكيا لتحويل مشاريع ابحاثهم الى مؤسسات ناشئة.

واشار في هذا السياق، الى ان الدولة تستهدف في افاق 2030، بلوغ انتاج 50 بالمائة من الماء الشروب الموجهة للاستهلاك إنطلاقا من محطات تحلية مياه البحر وهو تحدي يتطلب مواكبة قطاع التعليم العالي و تثمين نتائج البحث.

و بالمناسبة، أعطيت إشارة إطلاق الدعوة إلى مشاريع البحوثالموضوعاتية التطويرية، في مجال تحلية مياه البحر، بهدف نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات سيما منها التكنولوجيا الدقيقة لتحلية مياه البحر، و تصنيعها و تحويلها إلى مواد قابلة للتسويق.