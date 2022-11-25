بعد فضيحة "بيغاسوس" المغربية.. باريس تتخذ إجراءات جديدة

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس، أن باريس تعمل على هواتف جديدة فائقة الأمان للرئيس إيمانويل ماكرون ووزرائه.

وكشفت الصحيفة أنه في أعقاب فضيحة "بيغاسوس" المغربية، مُنحت هواتف ذكية آمنة بشكل سري لنحو عشرين مسؤولاً حكومياً. ويتم الآن تصميم هاتف محمول جديد مشفر بالكامل ليحل محل هواتف Teorem القديمة.

وأشارت "لوموند" إلى أنه بالنسبة لمحادثاته المتعلقة بالأمن القومي، يستخدم ماكرون هاتف "أوزوريس"، وهو جهاز ثابت كبير متصل بجهاز تشفير، يمكن رؤيته على مكتبه، وأيضا، قبل عامين، تم تزويد الطائرة الرئاسية A330 بنظام آمن للغاية، مما مكّن رئيس الدولة من ترؤس مجلس الوزراء أثناء رحلة العودة من بولينيزيا الفرنسية في جويلية 2021.

كما أن الدولة الفرنسية لديها برمجيات أخرى صنعت في فرنسا بأسماء مستوحاة من أساطير مصر القديمة. من خلال هذا، يتم إعداد مجالس الدفاع. ومن الناحية العملية، فإن هذه الأدوات آمنة جدا لدرجة أنها أبطأ وأكثر صرامة من أدوات غوغل وآبل وميتا وأمازون ومايكروسوفت.