إضطراب جوي في 22 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، إلى اضطراب جوي يمس 22 ولاية يتسم بأمطار رعدية ورياح قوية وزوابع رملية.

ففي تنبيه من اللون الأصفر أشار نفس المصدر إلى أن ولايات، الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزي، بجاية، عنابة الطارف، ستشهد تساقط أمطار رعدية وهذا بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم وإلى غاية الساعة الثالثة من صباح غد السبت.

أما ولايات بومرداس، جيجل، سكيكدة، سوق أهراس، ميلة، قالمة، قسنطينة، سطيف، البويرة فستعرف تساقط أمطار بداية من الساعة العاشرة ليلا وإلى غاية الثالثة صباحا من يوم السبت.

في حين يشير نفس المصدر، إلى أن ولايتي تبسة والمغير سيسجل بهما هبوب رياح رملية بداية من الساعة الواحد من صباح السبت وإلى غاية الثالثة صباحا.

أما ولايات أولاد جلال، بسكرة، باتنة، المسيلة ستشهد هبوب رياح قوية بداية من الساعة العاشرة ليلا وإلى غاية الثالثة صباحا من يوم السبت.