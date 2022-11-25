اضطراب جوي على 23 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة إلى تساقط أمطار غزيرة تكون في بعض الأحيان رعدية على عدة ولايات بوسط وشرق البلاد تتراوح كميتها بين 20 و50 ملم وقد تصل في بعض المناطق إلى 60 ملم محليا.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا غزيرة تكون أحيانا رعدية ستتساقط بداية من الساعة التاسعة من ليلة اليوم إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بجاية، البويرة، تيزي وزو، جيجل، سطيف، قسنطينة، برج بوعريريج، بومرداس وميلة.

وتنتقل هذه الأمطار بداية من الساعة الحادية عشرة من ليلة هذا الجمعة إلى غاية الساعة التاسعة من ليلة الغد السبت إلى ولايات سكيكدة، عنابة، ڤالمة، الطارف وسوق أهراس.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية مثيرة للغبار بداية من الساعة الواحدة من فجر السبت إلى غاية الثالثة صباحا على ولايتي تبسة والمغير، بينما تبدأ هذه الرياح في الساعة العاشرة من ليلة اليوم إلى غاية الثالثة صباحا من يوم غد السبت على ولايات أولاد جلال، بسكرة، باتنة، خنشلة والمسيلة. تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة وتكون مثيرة لزوابع وتطاير الرمال.