قتلى وجرحى في حادثي مرور ببرج بوعريريج والجلفة

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في حادثي مرور وقعا ليلة البارحة بالطريق السيار شرق عرب في محوره العابر لواية برج بوعريريج والوطني رقم 40 الرابط بين بلديتي سيدي لعجال وحاسي فدول بولاية الجلفة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها إن وحداتها بولاية برج بوعريريج تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة الثامنة وست عشرة دقيقة (20:16) من أجل حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب في اتجاه سطيف وبالضبط بمنطقة عوين زريقة التابعة إقليميا لبلدية برج بوعريريج.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث المروري المتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة، خلف وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وفي ولاية الجلفة توف شخص وأصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 40 الرابط بين بلديتي سيدي لعجال وحاسي فدول، نجم عن اصطدام بين مركبتين.