أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنحو طفيف، وتقوم الأسواق الآن بتقييمات مختلفة، مثل احتمال تراجع الطلب في الصين بسبب إصابات كورونا، ومساعي أوروبا لوضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ"، فإنه بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.44 بالمائة إلى 78.28 دولار للبرميل.فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.44 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.12 بالمائة عن سعر التسوية السابق.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب الأسود في تعاملات اليوم، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.