هذه هي كمية الأمطار التي سقطت على جدة في ست ساعات فقط

أعلن عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية أن كميات الأمطار التي سقطت على مدينة جدة أمس الخميس 4 نوفمبر في غضون ست ساعات عادلت ما يهطل بموسم كامل.

وفي تغريدة بهذا الشأن، أوضح الخبير السعودي أن كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح يوم الخميس على جدة بلغت 169 ملم، لافتا إلى أن ذلك يعني أن ما يسقط على جدة من أمطار خلال موسم كامل، هطل في غضون ست ساعات فقط.

وأشار نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية إلى أن مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت يوم الخميس أن شرطة المرور في مدينة جدة أغلقت خمسة أنفاق بسبب الأمطار الغزيرة، فيما سُجل أن نظام الإنذار الآلي رفع درجة تصنيف الوضع إلى مستوى التحذير.

ونُقل عن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني السعودي للأرصاد، حسين القحطاني، قوله عن جدة: "تشهد حاليًا أمطارا غزيرة، والنظام الآلي للإنذار المبكر يرفع درجة الحالة إلى تحذير".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسيول جدة، حيث أظهر مقطع السيول وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء. وظهر في المقطع السيول وهي تجرف عددا من السيارات، وثقته سيدة وهي تستغيث بكلمات مؤثرة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين.