المدية: إسعاف ثلاثة مختنقين بالغاز

أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية المدية ليلة البارحة ثلاثة مختنقين بالغاز بمنزلهم الواقع بحي 24 فيفري في مدينة المدية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، بأن وحدتها الرئيسية تدخلت ليلة الخمس إلى الجمعة في حدود الساعة الثامنة وخمسا وأربعين دقيقة (20:45) من أجل إسعاف وإنقاذ ثلاثة اشخاص مختنقين بحي 24 فيفري بلدية ودائرة المدية.

وأشار نفس المصدر إلى إن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 08 و15 و44 سنة وجدوا وهم يعانون من ضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى مدينة المدية.