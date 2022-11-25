وفاة شابين في انقلاب جرار فلاحي بميلة

توفي شخصان في حادث انقلاب جرار فلاحي أمسية أمس الخميس بمشتة الكدية التابعة إقليميا لبلدية عين البيضاء أحريش بولاية ميلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بأن وحدتها الثانوية لدائرة فرجيوة تدخلت مساء هذا الخميس في حدود الساعة السادسة وثلاثين دقيقة لأجل حادث انقلاب جرار فلاحي من نوع "سيرتا" بمشتة الكدية بلدية ودائرة عين البيضاء أحريش.

وأضاف ذات المصدر إن الحادث خلف وفاة شابين يبلغان من العمر 19 و21 سنة في عين المكان، حولا من طرف إسعافات الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة.