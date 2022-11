Pluies et vents dans 22 wilayas

Les services météorologiques ont annoncé de fortes pluies et des vents et des vents de sable dans 22 wilayas du pays.

Le bulletin classé jaune precise que des pluies orageuses toucheront de 19h à 3h demain les wilayas d'Alger, Blida, Tizi Ouzou, Bejaia, Annaba, El Tarf, et de 22h à 3h, les wilayas de Boumerdes, Jijel, Skikda, Souk Ahras, Mila, Guelma, Constantine, Sétif et Bouira.

Le bulletin ajoute que des vents de sable souffleront sur les wilayas de Tébessa et d'El M'ghair de 1h à 3h du matin et que des vents forts souffleront sur les wilayas de Ouled Djellal, Biskra, Batna et M'sila de 22h à 3h du matin.