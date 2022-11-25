تطبيق رقمي للتكفل بانشغالات وشكاوى المواطنين

كشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أمس الخميس، عن التحضير لتطبيق رقمي سيتم إطلاقه لمتابعة مسار التكفل بانشغالات وشكاوى المواطنين المسجلة عبر مختلف الإدارات، وذلك بهدف تحسين مستوى أداء المرفق العام.

وأوضح عمور خلال زيارة ميدانية قادته إلى عدة مرافق عمومية بولايتي الجزائر وتيبازة، أن هذا التطبيق يرمي إلى "تتبع مسار معالجة انشغالات وشكاوى المواطنين المدونة في السجلات المتواجدة بمختلف مكاتب الاستقبال عبر المصالح الإدارية".

ولأجل ذلك، دعا المواطنين إلى "المساهمة في هذا المسعى من خلال تدوين انشغالاتهم وملاحظاتهم في السجلات الخاصة بالاقتراحات والشكاوى"، معتبرا أن متابعة هذه الشكاوى والاقتراحات "سيتم بشكل يومي بهدف التقويم الدائم لمستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن".

كما أكد عمور أن إعداد هذا التطبيق يندرج في إطار "جملة من الإجراءات المتخذة للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين واسترجاع ثقتهم في الإدارة، وذلك تجسيدا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات"، مبرزا "الأهمية البالغة والحرص الشديد" الذي يوليه الرئيس تبون لهذه المسألة.

وخلال حديثه مع مسؤولي مختلف الإدارات التي زارها، على غرار مصلحة الحالة المدنية لبلدية زرالدة، شدد عمور على "ضرورة توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم".

وبالمناسبة، قام عمور بزيارة إلى مكتب البريد بذات البلدية، حيث شدد على ضرورة وضع سجل الاقتراحات والشكاوى أمام المواطنين ليتسنى لهم تدوين ملاحظاتهم بغية -كما قال- "ضمان مبدأ الشفافية في سير هذا المرفق العام وتقييم أدائه".

وبولاية تيبازة، عاين وسيط الجمهورية عدة مرافق من بينها مقر الدائرة الإدارية والوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، حيث تبادل الحديث مع فئة من الشباب، موضحا أن الإدارة ملزمة بتخصيص أيام لاستقبال المواطنين وتقديم شروحات وافية حول التكفل بانشغالاتهم مع تحديد آجال لذلك.