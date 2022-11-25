المكملات الغذائية.. نهاية "البزنسة" !

''خلطات فيتامينات تحسن الذكاء والتركيز، تقوي العظام وتمنع تساقط الشعر، الزيادة في الوزن، وتعزز الصحة بشكل عام''.. عبارات نجدها مدونة بأغلفة عبوات المكملات الغذائية المتراصة على رفوف الصيدليات الجزائرية بتصاميم وألوان مختلفة، تجذب الزبون وتجعله يفكر في اقتنائها طمعا في الاستفادة من مفعولها، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، أن بعضها مجهول المصدر ومن لا يضر من منه قد يصبح خطرا على صحة المستهلك. وقد أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، خلال زيارته الميدانية إلى مختلف مخابر إنتاج الأدوية بالعاصمة، أنه تقرر مؤخرا منع الإشهار للمكملات الغذائية في كافة القنوات التلفزيونية، مشيرا إلى أن هذه المواد لا تخضع لأي رقابة، وتتسبب في كوارث صحية، مع ضرورة استصدار اعتماد خاص لإنتاجها وتسويقها حفاظا على الصحة العمومية.

"غياب الرقابة ساهم في انتشار مكملات غذائية خطيرة"

يقول نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مرغمي كريم، خلال حديثه مع "الخبر"، أنه فيما يتعلق بالمكملات الغذائية، يوجد نوعان الأول مستورد من مخابر عالمية والثاني صنعه محلي، حيث أن توجه الدولة لخفض فاتورة الاستيراد منع الكثير من مخابر الاستيراد من إدخال المكملات الغذائية.

وأضاف أن أغلب هذه الفيتامينات باتت مصنعة محليا ومع تفشي جائحة كورونا، كان هنالك إقبال كبير من طرف المواطنين على هذه المواد خاصة فيتامين ''ب''، ''س'' والزنك، الأمر الذي ساهم في ظهور متعاملين جدد وتزايد عددهم في الجزائر، إلا أن إنتاج هذه المواد لم ترافقه منظمة قانونية تنظيمية تحدد مسؤوليات، طريقة تصنيع وكيفية مراقبة هذه الأدوية، فضلا عن الجهة المسؤولة عن المراقبة بتحديد ما هو مسموح به وممنوع، ما ساهم في دخول بعض الماركات إلى السوق الجزائرية بحرية تامة بعيدا عن أعين الرقابة.

وفي ذات الصدد، أردف المتحدث "أن هذه المكملات الغذائية عادة ما تأتي تحت تسميات مغرية، مثل ذلك المكمل الذي ادعى شفاء مرض السكري وأغرى شريحة من المرضى تبحث عن دواء سحري لشفائها من هذا المرض المزمن، ولولا تدخل وزارة الصحة من أجل وقف هذا المنتج الذي لم يخضع للرقابة، لكان الأمر خطيرا على الصحة العامة.

وأضاف أن هذا الإجراء لم يطبق على العديد من المكملات الغذائية التي تسوق بشكل كبير في الصيدليات، ويتم الإشهار لها بمختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وحتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأخطر من ذلك أنه بات يتم بيع هذه المنتجات عبر شبكة الانترنت أي أنه بات يمكن شراء مكمل غدائي خارج الرقابة، الأمر الذي بات يشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية.

كما أكد مرغمي على ضرورة تدخل الجهات المعنية، والمتمثلة في وزارة الصحة ووزارة التجارة وكذا وزارة الداخلية، لتطبيق قانون ردعي يمنع مثل هذه الممارسات، خاصة وأن هذا الموضوع يتعلق بالأمن الصحي.

وأشار إلى أنه صدر، مؤخرا، قرار وزاري مشترك بين مختلف الوزارات الوصية يقضي بطريقة مراقبة هذه المواد في المحلات التجارية، من خلال تفقد فرق تفتيش تتضمن مفتشين من وزارة الصحة والصناعة الصيدلانية والتجارة، بالإضافة إلى رجال الأمن من أجل التنقل للمحلات والقيام بحملة تحسيسية وتوعوية بالدرجة الأولى لمعرفة مصدر بعض المكملات الغذائية التي تسوق دون خضوعها للرقابة، سيما وأنه يوجد مرسوم تنفيذي يتم إعداده، وتحدث عليه وزير الصناعة الصيدلانية يخص تنظيم عمليات تصنيع، استيراد، بيع وتوزيع هذه المكملات الغذائية.

وأوضح نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص أن المكملات الغذائية الأكثر رواجا هي تلك الموجهة للعجز الجنسي ومكافحة السمنة، بالإضافة إلى فيتامينات "ب" و"س" وأكسيد الزنك والمغنزيوم، وكذا أقراص ضبط السكري، مشيرا إلى أن استعمال هذه المواد قد يسبب عجزا في الكلى، عجزا في الكبد، وكثيرا ما تكون سببا في الأمراض المزمنة مثل داء السكري أو أمراض أخرى.

"ضرورة تحيين القوانين الجزائرية الرافضة للمكملات الغدائية"

من جهته، يؤكد، المنسق الوطني لحماية وإرشاد المستهلك تميم فادي في حديثه مع "الخبر" بأنه لا يوجد تحيين للقوانين الجزائرية بالنسبة لقضية خطورة المكملات الغذائية، عكس الدول الأخرى التي تعد قائمة بمنع تداول مكملات غذائية بعينها، من خلال المنشورات التوعوية والتحسيسة، وهو ما يمثل إشكالية في الجزائر حاليا.

وفي هذا الصدد، أردف المتحدث أن هذا الأمر قد يطول تنظيمه في الجزائر إلى غاية مراجعة مكونات هذه المكملات الغذائية ومدى تأثيرها على جسم الإنسان، من خلال منعها أو السماح باستعمالها أو تقليدها، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية المتوفرة عبر الأسواق الجزائرية لها أخطار كثيرة على الصحة، كما أن المواد الاستهلاكية الموجهة للأطفال الصغار مشبعة بالمكملات الغذائية.

والأمر المؤسف هو عدم تحرك السلطات الوصية، لمنعها أو التقليل منها وهذا ما يعتبر إشكالية تعاني منها المنظمة، وكذا المستهلك الجزائري.

وأكد تميم أنه في إطار النشاط التجاري، تحاول بعض الجهات إطلاق إعلانات وتسويق لهذه المكملات الغذائية رغم خطورتها، مضيفا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار البلدان التي سبقتنا في منع استعمال هذه المواد، سيما وأنها استندت في قرارها هذا على مرجع علمي وقانوني.

كما دعا المنسق الوطني لحماية وإرشاد المستهلك إلى ضرورة حصر ووضع خطوط حمراء لهذه المكملات الغذائية، التي انتشرت في السوق الجزائرية بطريقة كبرى، سيما وأن هذا الأمر سيؤثر بشكل أو بأخر على الصحة العمومية.

"الاستعمال العشوائي للفيتامينات خطر على الصحة العمومية"

وفي تدخله، أفاد المختص في الصحة العمومية محمد كواش، في حديثه مع "الخبر"، أن مواقع التواصل الاجتماعي والإشهارات، خلال فترة جائحة كورونا، ساهمت بكثرة في انتشار واستعمال المكملات الغذائية بغرض رفع المناعة، الأمر الذي يترتب عليه مخاطر صحية كثيرة خاصة وأن الجسم يحتاج إلى الفيتامينات بجرعات وتركيز ثابت، وأي زيادة فيها يؤدي إلى خلل واضطرابات في العمل الوظيفي لأعضاء جسم الإنسان، حيث سجلت مشاكل صحية خطيرة منذ ظهور الجائحة، بسبب استعمال هذه المكملات.

وأفاد المتحدث أن المكملات الغذائية باتت تباع بطريقة عشوائية في الصيدليات، وحتى بائعو الأعشاب باتوا يصفون هذه المواد، حيث أن أغلب الفيتامينات التي تسوق على مستوى الصيدليات أو في محلات الأعشاب تعتبر مجهولة المصدر والتركيب من خلال العنوان والمحتوى والدليل العلمي، وقد تتسبب في أمراض ومضاعفات صحية خطيرة جدا قد تؤثر على المستقبل الصحي للمريض.

وتابع كواش قائلا: "والأخطر من ذلك أن بعض وسائل الإعلام باتت تروج للمكملات الغذائية، خاصة خلال فترة الامتحانات، باعتبار أنها تساعد على تقوية الذاكرة والحفظ والتركيز، فضلا على مساعدتها في الحفاظ على صحة المرأة الحامل، ما قد يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية اضطرابات هرمونية والإصابة بداء السكري واضطرابات في الدورة الشهرية والدورة الدموية".

وأضاف أن مناعة الإنسان مبنية على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، أما الاستعانة بهذه المكملات الغذائية للعلاج وهو ما يعتبر أمرا خطيرا على الصحة.

''تسويق المكملات الغذائية لا يخضع لتصريح تسويق"

أما رئيس نقابة الصيادلة المعتمدين بن طويلة توفيق، أكد في حديثه مع "الخبر"، أنه على عكس الأدوية، فإن بيع المكملات الغذائية في شكل فيتامينات أو معادن أو نباتات مكثفة لا يخضع لأي "تصريح تسويق"، وهو خاضع فقط لإشراف وزارة التجارة ومصالح مركز السجل التجاري، وهذا الأخير لا يشترط أي دراسة أو تجربة إكلينيكية، متسائلا عن كيفية التأكد من أن المكملات الغذائية الموجودة بالأسواق لا تشكل أي خطر على صحتنا؟

وأضاف: "المكملات الغذائية عبارة عن أغذية هدفها تكملة نظام غذائي عادي والتي تشكل مصدرا مركزا للعناصر الغذائية، أو المواد الأخرى التي لها تأثير غذائي أو فيزيولوجي على الإنسان، إلا أن هذه المنتجات أثارت خلال الآونة الأخيرة الكثير من النقاشات العلمية في الجزائر نظرا لأهميتها من جهة، وكذلك الخطورة التي تشكلها على صحة الإنسان".

كما كشف بن طويلة أن النقابة الوطنية للصيادلة للجزائريين المعتمدين كان لها الحظ أن تجتمع مع وزير التجارة لمناقشة الموضوع من شقه التجاري، حيث قدم اقتراح مشروع مرسوم للسيد الوزير من خلاله يمكن مراقبة المكملات الغذائية، وتعهدت الوزارة الوصية، حسبه، بتجميع كل كفاءاتها المادية والعلمية من أجل إنشاء مخبر وطني لمراقبة هذه المواد.

وأشار رئيس نقابة الصيادلة المعتمدين إلى أن الإشكالية ترجع إلى أن وزارة التجارة ليست هي الوزارة الوصية على الصيدليات، وإنما هذه الأخيرة تشرف عليها وزارة الصحة، وبما أن المكملات الغذائية تباع بنسبة كبيرة في الصيدليات، فإن الموضوع لن يعرف حلا قريبا".