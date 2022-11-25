"درونات" جزائرية الصنع للرصد والمراقبة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن الشروع في تطوير طائرات بدون طيار "درون" جزائرية الصنع من خلال المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى لمواجهة حرائق الغابات.

وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، في رده على الأسئلة الشفوية، أن إنتاج أول نموذج سيتم في غضون سنة 2023 وسيتم استغلالها في عملية الرصد والمراقبة والإنذار والوقاية.

من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول الإجراءات الاستباقية المتخذة بهذا الشأن، كشف مراد عن استلام الطائرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ثلاث طائرات إضافية السنة المقبلة.