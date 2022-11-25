التوظيف في سلك الشرطة.. وزارة الداخلية تصدر قرارا هاما

أعلن وزير الداخلية، إبراهيم مراد، عن رفع شرط السن للالتحاق بصفوف الأمن الوطني إلى 28 سنة، بدل 25 سنة كما هو معمول به حاليا.

وقال الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، فيما يتعلق بإعادة النظر في شرط سن التجنيد في سلك الأمن الوطني ورفعه إلى 28 سنة، أن مصالحه أدرجت "بعد دراسة متأنية للأحكام والشروط الجديدة المتعلقة بالالتحاق بصفوف الأمن الوطني، بإعادة النظر في شرط السن ورفعه حسب الرتب ليكون ما بين 19 و25 سنة بالنسبة لأعوان الشرطة، وما بين 21 و26 سنة بالنسبة لمفتشي الشرطة، وما بين 21 و27 سنة بالنسبة لضباط الشرطة، وما بين 23 و28 سنة بالنسبة لضباط الشرطة الرئيسيين".

وأكد الوزير مراد، أن القرار يهدف إلى تمكين أكبر شريحة ممكنة من الشباب الجزائريين من المشاركة في المسابقات التي يتم تنظيمها وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص لانخراط الشباب في المؤسسة الأمنية".