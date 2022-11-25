خنشلة: استرجاع قطع أثرية مسروقة ببلدية أولاد رشاش

تمكن أمس عناصر فرقة البحـث والتدخـل بأمـن ولايـة خنشلة بالتنسيق مع الفرقـة المتنقلـة للشرطة القضائيـة أولاد رشاش من استرجاع قطع أثرية تعود إلى العصر الروماني تعرضت للسرقة على مستوى الموقع الأثري فوريس الواقع بقرية رأس الماء بلدية أولاد رشاش من طرف شخص في العقد الرابع من عمره.

حجز القطع الأثرية جاء بعد أن وصلت معلومات مفادها أن شخصا بحوزته قطع أثرية رومانية مخبأة على مستوى مسكنه ببلدية أولاد رشاش واستغلالا للمعلومات تم استخراج إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه الذي عثر بداخله على الحجارة الأثرية التي يقوم المشتبه فيه بالحفر والعثور على تابوت أثري مزدوج يعود للفترة الرومانية وخمسة أحجار أثرية مصقولة في أشكال مختلفة مصنفة ضمن الممتلكات الأثرية والمحمية

وبعد إجراءات التحقيق أنجز للمشتبه فيه ملف جزائي بموضوع إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة، وسيقدم المعني لاحقا لمحكمة أولاد رشاش