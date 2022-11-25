الوزير الأول يصل إلى نيامي النيجرية

وصل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إلى نيامي، عاصمة النيجر، اليوم الجمعة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال القمة الاستثنائية الـ 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي وكذا منطقة التجارة الحرة في إفريقيا.

وكان في استقبال ا أيمن بن عبد الرحمان، لدى وصوله إلى مطار نيامي الدولي، الوزير الأول لجمهورية النيجر، أوحمودو ماحامدو، ووزير الدولة في رئاسة الجمهورية ريسا أق بولا.

ويشارك أيمن بن عبد الرحمان، خلال هذه الأشغال، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ووزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، إلى جانب سفير الجزائر لدى جمهورية النيجر، مهدي بن خدة.

وتلتئم بعد قليل، أشغال القمة الإفريقية الاستثنائية، تحت شعار تصنيع إفريقيا: تجديد الالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل ومستدام"، بالمركز الدولي للمؤتمرات مهاتما غاندي، والتي يشارك فيها قادة ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والذين وصلوا تباعا، منذ أمس الخميس، إلى العاصمة نيامي.