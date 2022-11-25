عمال يفرون من أكبر مصنع هواتف في العالم

ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من عشرين ألف موظف يعملون في أكبر مصنع في العالم لأجهزة آيفون، قد تركوا وظائفهم.

وكانت شركة FOXCONN المصنعة لهواتف آيفون قد عرضت أمس تعويضاً بمبلغ 1400 دولار لكل موظف يختار ترك وظيفته، بعد احتجاجات كبيرة شهدها المصنع الأكبر في العالم والواقع في الصين. وذلك بسبب قرارات إدارية بتأخير مكافآت الموظفين والإغلاقات الناتجة عن تدابير جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يؤثر قرار العمال على إنتاجية المصنع وأهداف شركة أبل لإنتاج أجهزتها من طراز iPHONE 14، قبيل احتفالات رأس السنة الميلادية ورأس السنة القمرية الآسيوية في جانفي المقبل.