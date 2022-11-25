استحداث رتب جديدة لمستخدمي شبه الطبيين

أبدى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، تعاونه الكبير ورغبته في حل المشاكل المطروحة من قبل نقابة شبه الطبيين مشيرا إلى أن مصالحه ستقوم بدراستها بشكل يخدم الوضعية المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع بشكل عام وشبه الطبي.

وجدد الوزير خلال استقباله أعضاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي (SAP) برئاسة غاشي الوناس، التأكيد على ضرورة اعتماد مبدأ الحوار كآلية لحل المشاكل على مستوى المؤسسات الصحية، داعيا مدراء الصحة للولايات ومدراء المؤسسات الصحية التابعة لها إلى ضرورة العمل وفق هذا المبدأ لتطوير قطاع الصحة خاصة وأن الحوار يعد الأداة الأساسية لحل كل المشاكل والإطار الأمثل للتكفل بكل طلبات مستخدمي القطاع.

والتزم سايحي بالعمل على تجسيد المطالب المطروحة إلى أقصى حد عن طريق تذليل كل الصعوبات التي تشكل عائقا أمام ذلك من خلال إدراج عدد منها ضمن القانون الأساسي الذي يوجد في مرحلته النهائية على غرار إعطاء المكانة المستحقة لشبه الطيبين من خلال استحداث رتب جديدة.

من جهته، رحب رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي بقرار إعادة تفعيل آلية الحوار بين الوصاية ونقابات الصحة للنظر في المطالب المطروحة من قبل مستخدمي القطاع النقابة مؤكدا على أهمية الاعتراف والإقرار بالدور النوعي الذي تلعبه الأطقم شبه الطبية في مساعدة الأطباء ورؤساء المصالح الصحية في عملهم اليومي.

ودعا غاشي لوناس إلى ضرورة الحد من بعض المضايقات والعراقيل التي يتعرض لها بعض النقابيين في الميدان.