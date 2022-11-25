غليزان: توقيف شخصين يروجان المهلوسات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين وحجز128 قرص مهلوس، بعد نصب نقطة مراقبة أمنية على المستوى المدخل الشمالي للمدينة، كان المشتبه فيهما على متن مركبة من نوع "رونو ميقان" قادمة من إحدى الولايات المجاورة.

وبعد إخضاعهما إلى عملية المراقبة الأمنية، تم ضبط بحوزة مرافق السائق على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 128 قرص مهلوس، وكمية من المخدرات بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 5000 دينار من عائدات ترويج هذه السموم.

في نفس السياق تمكنت مصالح أمن دائرة وادي ارهيو من توقيف شخص وضبط داخل مسكنه على 60 قرصا مهلوسا.

حيث أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وقدموا أمام العدالة.