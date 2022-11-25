مونديال 2022: أولى البطاقات الحمراء في النهائيات

نال الحارس الويلزي واين هينيسي البطاقة الحمراء الأولى في نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بعد طرده في أواخر اللقاء أمام إيران في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ورفع الحكم في بادئ الأمر البطاقة الصفراء بوجه الحارس الويلزي بعد اجتياحه المهاجم الإيراني مهدي طارمي خارج منطقة الجزاء، لكنه عاد وطرده بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (86).

وجاءت حالة الطرد في المباراة السابع عشرة من نسخة مونديال قطر، لتكون المرة الأولى منذ مونديال إسبانيا 1982، عندما رفعت البطاقة الأولى في المباراة الـ 32. واعتمدت البطاقات الحمراء في كأس العالم بدءاً من مونديال 1970.