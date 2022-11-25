توقيـف شخصيـن يمارسان السحر والشعوذة بالبيض

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية البيض من توقيف شخصيــن يتراوح عمرهما ما بين 34 و44 سنة من الجنسين، ينحدران من ولايتيـن مجاورتيـن يـقومان باعتراض فتاة في الشارع و التي استنجدت بعناصر الأمن، ليتـم تـوقيف الشخصين وتحويلهما إلى مقــر الأمن الحضري حيث كشف التحقيق أن المشتبه فيهما يمارسان عملية النصب و الاحتيال باستعمال طقــوس السحـر و الشعــوذة للاستيلاء على مجوهرات الضحيــة و في نفس السياق وإثر التنسيق العملياتي مع مختلف المصالح تم عرض المشتبه فيهما على بعض الضحايـا في قضايــا أخرى مشابهة لقضية الحال، أيـن تمكنوا من التعرف على المشتبه فيهمــا، ليتــم تقديمهما أمام الجهة القضائيــة المختصة التي أمرت بإيداعهما المؤسسة العقابيــة.