La commune de Darguina dans la wilaya de Béjaia a annoncé la fermeture des tunnels de Kherrata aux usagerss de la route nationale 9 vendredi et samedi.

Selon le communiqué de la commune les tunnels de Kherrata seront fermés les 25 et 26 novembre 2022, de 22h00 à 05h00, dans le cadre des opérations de maintenance périodiques.

La route du tunnel sera fermée à la circulation en alternance (une heure et demie de fermeture et une demi-heure pour faciliter la circulation).