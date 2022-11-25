أول فوز إفريقي في مونديال قطر (فيديو)

حقق المنتخب السنغالي، اليوم الجمعة، أول فوز إفريقي في كأس العالم 2022، وذلك بعدما تجاوز صاحب الأرض، قطر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وتحسن مستوى المنتخب القطري مقارنة مع المقابلة الأولى، خاصة في الشوط الثاني، غير أن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الخسارة، حيث كلفتهم الأخطاء الدفاعية القاتلة تلقي هدفين من المهاجم بولاي ديا في الدقيقة 41 من الشوط الأول قبل أن يضاعف فامارا ديدهو النتيجة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

وتمكن المحليون من تقليص النتيجة في الدقيقة 78 عن طريق محمد منتاري الذي دخل التاريخ عندما سجل أول هدف في سجل قطر في كأس العالم، لكن هدف المهاجم السنغالي بامبا ديانغ في الدقيقة 84 قضى على طموحات "العنابي" للعودة في اللقاء.

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط له بالبطولة، فيما بقي رصيد قطر خاليا من النقاط.