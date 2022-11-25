مونتاري يدخل التاريخ (فيديو)

دخل المهاجم القطري، محمد مونتاري، التاريخ بملعب الثمامة بعد تسجيله أول هدف لبلاده في تاريخ كأس العالم.

وبدأ مونتاري المقابلة من مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 74 في مكان القائد حسن الهيدوس، وعندما كانت النتيجة هدفين مقابل صفر لممثل القارة السمراء، حيث بعد دقائق قليلة (د78) تلقى توزيعة محكمة من زميله في الجهة اليمنى ليسكنها في شباك الحارس السنغالي ادوارد ماندي برأسية محكمة.

ويشارك منتخب قطر لأول مرة في كأس العالم، باعتباره البلد المستضيف للحدث العالمي، الذي بدأت منافساته منذ 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.