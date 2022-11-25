جديد إصابة نيمار

أعلن طبيب المنتخب البرازيلي، الجمعة، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب نيمار، أمس الخميس، أمام صربيا ستحرمه من المشاركة في المباراة الثانية للبرازيل بمونديال 2022 ضد سويسرا هذا الإثنين.

وكشف رودريجو لاسمار أن إصابة نيمار كانت في الرباط الجانبي للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بالتواء، قائلا "لن يكون لدينا هذان اللاعبان في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف تعافيهما في الوقت المناسب لبقية البطولة".

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا"، أجرى نيمار الاختبارات في وقت متأخر يوم الخميس في عيادة أسبيتار، ثم عاد إلى الفندق لتلقي العلاج، مضيفة أن غياب مهاجم باريس سان جيرمان ضد سويسرا مؤكد، غير أن مشاركته في مواجهة الكاميرون تبقى غير مؤكدة.

وحسب ذات الصحيفة فإن عودة نجم "السامبا" للمنافسة في حال تأهل البرازيل إلى الدور الثاني ليست موضع شك في الوقت الحالي.