بعد عام دون هزيمة .. المحليون يسقطون أمام الكويت

انهزم المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الجمعة، أمام المنتخب الكويتي الأول بنتيجة هدف مقابل صفر في مدينة دبي.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء خلال مجريات الشوط الثاني عبر اللاعب عيد الرشيدي لصالح الكويت.

وبهذا يسجل الناخب الوطني مجيد بوقرة أول هزيمة منذ تلك المسجلة قبل حوالي عام (21 نوفمبر 2021) ضد منتخب نيوزيلندا (2-1).

واختتم محليو "الخضر" تربص الإمارات بفوزين على سوريا (1-0) وسيراليون (4-0)، مقابل خسارة أمام الكويت (1-0)، وذلك في إطار التحضيرات لخوض كأس أمم إفريقيا للمحليين بداية السنة المقبلة بالجزائر.

وحسب تصريحات الناخب الوطني، مجيد بوقرة، فإن التربص القادم سيقام شهر ديسمبر في الجزائر مع إمكانية حوض مواجهة بملعب براقي الجديد.