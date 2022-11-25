الإكوادور يفرض التعادل على هولندا (فيديو)

فشل المنتخب الهولندي في ضمان تأهل مبكر إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم 2022 بعدما اكتفى بالتعادل أمام نظيره الإكوادوري في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

ورغم تقدم المنتخب "البرتقالي" مبكرا (د6) عن طريق غاكبو، نجح ممثل قارة أمريكا الجنوبية في العودة عن طريق فالانسيا في الدقيقة 49، والذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في المنافسة منفردا بصدارة الهدافين.

وقدم منتخب الإكوادور مقابلة في المستوى وأحرج في عدة مرات أحد عمالقة الكرة العالمية المدجج بنجوم في أقوى الدوريات الأوروبية.

وبهذه النتيجة يبقى المنتخبان في صدارة المجموعة مناصفة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن السنغال (3 نقاط)، فيما ودع صاحب الأرض، قطر، رسميا المنافسة (0 نقطة).

وستكون الجولة الثالثة حاسمة لمعرفة الثنائي المتأهل إلى دور الـ16، حيث تواجه هولندا قطر ويتقابل بطل إفريقيا مع الإكوادور في مقابلة حاسمة.