بلد إفريقي يعتزم مقايضة النفط بالذهب

تعمل حكومة غانا، بحسب نائب الرئيس الغاني، على سياسة جديدة لشراء المنتجات النفطية باحتياطي الذهب بدلا من الدولار الأمريكي.

وحسب ما نقلت "بي بي سي"، تهدف هذه الخطوة إلى التعامل مع أزمة تقلص احتياطيات العملات الأجنبية، إذ تزايد الطلب على الدولار من قبل مستوردي النفط، مما يضعف العملة المحلية ويزيد من تكاليف المعيشة.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية لغانا حوالي 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2022، أي ما يعادل أقل من ثلاثة أشهر من تغطية الواردات.

وإن طبقت سياسة المقايضة الجديدة كما هو مخطط لها في الربع الأول من عام 2023" سيتغير ميزان المدفوعات بشكل كبير ويساعد على حماية العملة المحلية.

وأوضح المسؤول الغاني أن استخدام الذهب سيمنع سعر الصرف من التأثير بشكل مباشر على أسعار الوقود والكهرباء والمياه.

ولن يحتاج البائع المحلي إلى النقد الأجنبي لاستيراد المنتجات النفطية. وأضاف "مقايضة الذهب بالنفط تمثل تغييرا هيكليا كبيرا".