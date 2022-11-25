مفاجأة من العيار الثقيل في كأس الجمهورية

حقق أولمبي آقبو مفاجأة من العيار الثقيل بعد إطاحته بمولودية وهران في الدفعة الأولى من مقابلات الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية التي تعود بعد ثلاثة سنوات من الغياب.

وجاء تأهل أولمبي آقبو على حساب أحد أكبر المختصين في المنافسة بضربات الترجيح على ملعب أحمد زبانة بوهران، بعد نهاية المقابلة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل هدف في كل شبكة.

المفاجأة الثانية كان بطلها صفاء خميس مليانة الذي أقصى ناديا ينشط في الرابطة المحترفة الأولى، اتحاد بسكرة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكاد أولمبي الشف أن يلتحق بمولودية وهران واتحاد بسكرة، حيث عانى أمام وفاق سور الغزلان قبل أن يحسم المواجهة بضربات الترجيح.

بقية أندية الرابطة المحترفة الأولى التي دخلت المنافسة اليوم، شبيبة القبائل، أمل الأربعاء ومولودية البيض، نجحت في تجاوز منافسيها والتأهل إلى الدور الـ16.

النتائج:

الجمعة 25 نوفمبر :

شباب الابيار - اتحاد تلمسان 3-2

اتحاد خميس الخشنة - اتحاد عنابة 1-2

شباب الزاوية - شباب أدرار 1-0

مشعل حاسي مسعود - نجم بوعقال 1-0

أمل الأربعاء - نادي عين الصفراء 4-0

مولودية وهران - أولمبي آقبو 1-1 (تأهل أقبو بضربات الترجيح)

صفاء خميس مليانة - اتحاد بسكرة 3-2

أمل بوسعادة - اتحاد سوف 1-2

وفاق سور الغزلان - جمعية الشلف 1-1 (تأهل الشلف بضربات الترجيح)

نجم البسباس - اتحاد سدراتة 1-0

ترجي مستغانم - وداد تيسمسلت 0-0 (تأهل مستغانم بضربات الترجيح)

شباب المشرية - شباب العيون 1-0

نجم البرواقية - شباب عين وسارة 3-2 (تأهل البرواقية بعد الوقت الإضافي)

مولودية باتنة - مولودية البيض 1-2

شبيبة القبائل - شبيبة تيارت 1-0

السبت 26 نوفمبر

وهران/الحبيب بوعقل: رائد غرب وهران - جمعية الخروب

أم البواقي (زرداني حسونة): اتحاد الشاوية - نصر حسين داي

بريكة: مولودية بريكة - أمل بئر بوحوش

تيزي وزو (اول نوفمبر): شبيبة عزازقة - شباب غير

قسنطينة (ملعب بن عبد المالك): اتحاد قسنطينة - وفاق واد السمار

تموشنت: شباب تيموشنت - شباب برج منايل

المدية (إمام الياس): أكاديمية المدية - نادي التلاغمة

جيجل: شباب الميلية - نادي تقرت

الجمعة 9 ديسمبر

مقرة: نجم مقرة - مولودية الجزائر

تقرت (ملعب 10.000 مقعد): اتحاد النزلة - شباب قسنطينة

بشار: شبيبة الساورة - جيل بن داود

ملعب 4 مارس (تبسة): اتحاد تبسة - المتأهل من شبيبة جيجل- جمعية عين مليلة

مغنية: اتحاد مغنية - اتحاد العاصمة

الدار البيضاء: نادي بارادو - وداد مستغانم

الجزائر (20 أوت 55): شباب بلوزداد - مولودية العلمة

خنشلة: اتحاد خنشلة - ميثالية تيغنيف

شلغوم العيد: هلال شلغوم العيد - وفاق سطيف.