الأرصاد الجوية تحذر

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت من هبوب رياح قوية تكون في بعض الأحيان في شكل عواصف على عدة ولايات بشرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن رياحا شمالية غربية قوية تكون في بعض الأحيان في شكل عواصف تتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم في الساعة ستهب بداية من الساعة التاسعة من صبيحة هذا السبت إلى غاية التاسعة ليلا على ولايات سكيكدة، عنابة والطارف.

كما ستستمر هذه الرياح في الهبوب إلى غاية فجر يوم غد الأحد على ولايات باتنة، بسكرة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، أولاد جلال، المغير. بالإضافة إلى ولايات المسيلة، الوادي، تڤرت وورڤلة.

من جهة أخرى يتواصل طوال نهار اليوم السبت وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا تساقط الأمطار على ولايات أقصى شرق البلاد وهي عنابة، سكيكدة، الطارف، ڤالمة، سوق أهراس، سطيف وبرج بوعريريج.