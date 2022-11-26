قتيلان و17 جريحا في حادث مرور بتمنراست

توفي شخصان وأصيب سبعة عشر آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع فجر اليوم السبت بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 35 كلم باتجاه مدينة تمنراست.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية لولاية تمنراست في بيان لها، إن وحدتها للقطاع بعين أمڤل تدخلت صبيحة هذا السبت في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق (04:10) من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 على بعد 35 كلم باتجاه تمنراست.

وأضافت الحماية المدنية بأن الحادث المروري المميت، الذي نجم عن انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا هيلكس، كان على متنها 19 شخصا ثلاثة منهم مجهولي الهوية، أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان.

وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وأشار نفس المصدر إلى أنه تم إسعاف المصابين في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى العيادة المتعددة الخدمات لعين أمڨل.