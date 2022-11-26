المدية: النيران تلتهم مستودعا للأعلاف بسيدي نعمان

التهمت النيران ليلة البارحة مستودعا به كميات معتبرة من الأعلاف ببلدية سيدي نعمان في ولاية المدية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن وحدتها في العمارية تدخلت ليلة البارحة في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق (20:05) من أجل إخماد حريق حزم تبن داخل مستودع مبني من الخرسانة طوله 11 مترا وعرضه ثمانية أمتار وارتفاعه ثلاثة أمتار بمنطقة قوم الزحاف التابعة إقليميا لبدية ودائرة سيدي نعمان.

وأضاف نفس المصدر إن النيران التهمت 300 حزمة خرطال وثلاثة قناطير من الأعلاف وخمسين كيس خبز دون تسجيل خسائر بشرية.

وقد مكن التدخل السريع للحماية المدنية من إخماد الحريق وحماية خمس أبقار وقارورتي غاز البوتان من الانفجار، يضيف ذات المصدر.