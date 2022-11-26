كتاب يكشف سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كشف كتاب جديد في بريطانيا، أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية توفيت جراء معاناتها من سرطان العظام.

وأفادت صحيفة "مترو" البريطانية، بأن الكتاب الجديد الذي ألفه "جيلز براندريث" صديق الأمير الراحل فيليب، زوج إليزابيث، كشف أن الملكة عانت من "أحد أشكال سرطان نخاع العظام" في سنواتها الأخيرة.

وجاء في الكتاب: "لقد سمعت أن الملكة مصابة بنوع من الورم النخاعي، سرطان نخاع العظم، ما يفسر إجهادها وفقدان الوزن ومشكلات التنقل التي تم إخبارنا بها كثيرًا خلال العام الأخير من حياتها".

كما تطرق الكتاب، وفقا للصحيفة، إلى كيف أن الملكة كان عليها الاستمرار في الحياة بعد وفاة زوجها الحبيب وكيف أنها بالكاد تركته في الأسابيع الأخيرة من حياته.

وتابع الكتاب: "سرعان ما تبع ذلك فترة من الحزن الشخصي الشديد، ولكن الملكة وجدت راحة كبيرة في أحبائها من العائلة الملكية واعتقدت أن الاستمرار هو واجبها".

وأشارت الصحيفة نقلا عن الكتاب إلى أن الذي ساعد الملكة على "تشتيت حزنها ورفع معنوياتها" هو العمل المستمر ومتابعة المسلسلات الدرامية في التلفزيون.

يذكر أنه في الوقت الحالي لا يوجد علاج معروف لسرطان نخاع العظام، لكن الأدوية المساعدة في تنظيم جهاز المناعة والأدوية التي تساعد على منع ضعف العظام، يمكن أن تقلل من شدة أعراضه وتطيل بقاء المريض