إسعاف خمسة مختنقين بالغاز في تيبازة وميلة

أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية تيبازة أمسية أمس ثلاثة مختنقين بالغاز ببلديتي حجوط والحطاطبة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن نجدة وحدتها الثانوية بحجوط تدخلت في الساعة السابعة من مساء أمس وخمس دقائق (19:05) من أجل إسعاف وإجلاء امرأة مختنقة بالغاز وجدت بمنزلها وهي تعاني من غثيان وصعوبة في التنفس نتيجة استنشاقها لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي "الطابونة" داخل حمام المنزل الواقع بحي 150 مسكن بمدينة حجوط، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية ونقلها إلى المستشفى المحلي.

وقبل ذلك بساعتين تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحطاطبة من أجل تسرب غاز المدينة داخل شقة من ثلاث غرف بحي 50 مسكنا، في بلدية الحطاطبة من أجل إسعاف ضحيتين من كلا الجنسين أصيبتا بغثيان وصعوبة في التنفس أسعفتا ونقلتا إلى العيادة المحلية.

من جهتها تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بميلة أمس الجمعة لأجل نقل مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون بحي الثنية بلدية ميلة.

الضحايا البالغان من العمر 14 شهرا وأربع سنوات وجدا في حالة غثيان ولهما ضيق في التنفس إثر استنشاقهما لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، قدمت لهما الإسعافات اللازمة بعين المكان وحولا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى بميلة.