ضبط كمية معتبرة من الكوكايين بميناء الجزائر

تمكن أعوان فرقة فحص المسافرين، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 7,6 كلغ من الكوكايين، 2000 بطارية خاصة بالسجائر الإلكترونية وأوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دينار جزائري بقيمة إجمالية قدرت بـ 1.800.000 دج، حسب بيان للجمارك الجزائرية.

وعلى إثر العملية تم ضبط المحجوزات مخبأة بإحكام على متن سيارة أحد المغتربين القادمين من الخارج.

وأضاف البيان، إن العملية تندرج في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية، وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية المواطن من كل ما من شأنه المساس بصحته وسلامته، وكذا الحرص على حماية الاقتصاد الوطني وتطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.