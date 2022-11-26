مولودية الجزائر: الإدارة تصدّر بيانا بخصوص الملعب

أصدرت إدارة نادي مولودية الجزائر، بيانا بخصوص الملعب الذي ستستقبل فيه المنافسين تحسبا لما تبقى من عمر مباريات المحترف الأول.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك: " تبعا للصعوبات الكبيرة التي واجهها نادينا هذا الموسم من أجل استقبال منافسيه في ظل غلق العديد من الملاعب لأسباب متعددة، آخرها ملعب الدار البيضاء الذي أغلق أبوابه في وجه الجماهير ".

وأضاف نص البيان:" تعلم إدارة مولودية الجزائر الأوفياء والرأي العام الرياضي أنها سعت بكل السبل لإيجاد حل للقضية، وأنها ترفض بأي شكل من الأشكال حرمان الأنصار من متابعة مباريات فريقهم من المدرجات إيمانا منها بأن كرة القدم وجدت للمتعة وبأن فريقنا وجد من أجل جماهيره".

وأردف: "وكآخر حل لجأت إدارة الفريق" لطلب الاستقبال بملعب 5 جويلية وهو الذي يعتبر المعقل التاريخي لفريقنا، كما أننا وقفنا على جاهزيته بعد احتضانه مباريات تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 17 عاما، لنتفاجأ بقرار غلق هذا الصرح الرياضي مرة أخرى".

وأوضحت إدارة النادي أنها أمام هذا الإشكال تطالب السلطات بإيجاد حل لهذا الإشكال الذي سايره مسؤولو الفريق منذ بداية الموسم بكثير من العقلانية رغم كل الضغوطات".

وختم البيان:" واليوم وبعد الوصول إلى طريق مسدود لم تتنصل إدارة المولودية من مسؤولياتها وقامت بكل الإجراءات القانونية ومراسلة كل الهيئات الكروية المعنية من أجل إيجاد حل بداية من المباراة المقبلة من أجل ضمان حق الفريق باللعب أمام جماهيره".