أسعار الأنترنت.. الجزائر تتصدر عربيا

تصدرت الجزائر قائمة أرخص الدول في العالم العربي من حيث أسعار الأنترنت.

وفي تقرير جديد لموقع "كابل cable"، كشف أن المواطن الجزائري يدفع متوسط 0.48 دولاراً مقابل الحصول على واحد جيغابايت من الأنترنت، فيما جاءت بالترتيب 29 عالمياً.

بينما احتلت ليبيا المرتبة الثانية عربيا بواقع 0.61 دولاراً، تليها الأردن بواقع 0.63 دولاراً، ثم جاءت العراق رابعاً بمتوسط بلغ 0.68 دولاراً

وتصدرت اليمن وسورية قائمة أغلى الدول العربية من حيث أسعار الأنترنت وذلك وفقا لسعر متوسط سعر واحد جيغابايت من الأنترنت، حيث يدفع المواطن اليمني ما يعادل 16.58 دولارا مقابل الجيغابايت الواحد.

وأوضحت بيانات الموقع أن اليمن تعد أغلى دولة عربية بسعر متوسط وصل إلى 16.58 دولارا مقابل الجيغابايت الواحدة من الأنترنت، فيما جاءت بالمرتبة 228 عالمياً.

وجاءت سوريا بالمرتبة الثانية كأغلى دول العربية من حيث متوسط سعر الجيغابايت الواحد، حيث يدفع المواطن السوري ما يعادل 8.57 دولارا.

وبحسب الموقع، تباينت أسعار الجيغابايت الواحد، ليكون سعرها في المغرب 0.69 دولار والتي حلت بالمرتبة الخامسة من حيث الأرخص عربياً.

فيما جاءت الكويت، سادسا عربيا بـ 0.71 دولار، 49 عالميا، والسودان 0.73 دولار، ومصر 0.93 دولار، في حين كان 1.17 دولارا في البحرين، وفي تونس 1.21 دولاراً.

وفي السعودية بلغ سعر متوسط واحد جيغابايت من الأنترنت ما يعادل 1.52 دولارا، وفي فلسطين بلغ 2.05 دولاراً، أما موريتانيا فقد بلغ متوسط سعر الجيغابايت الواحد ما يعادل 2.74 دولارا. بينما حلت دولة قطر ثالثاً بارتفاع أسعار الأنترنت بعد اليمن وسورية بمتوسط سعر بلغ 6.87 دولاراً.