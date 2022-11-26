وزير الفلاحة يتوعد..

اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بغير المقبول، مؤكدا أن مصالحه ستتخذ كل التدابير اللازمة لتنظيم هذه الشعبة.

وقال هني في كلمته خلال افتتاح مراسم إحياء الذكرى 48 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين إن أسعار اللحوم الحمراء "شهدت تذبذبا وارتفاعا غير مقبول منذ أشهر، وسنتخذ كل التدابير اللازمة لتنظيم هذه الشعبة".

وأكد هني أنه تم التوصل من خلال الاجتماع مع فاعلين ومهنيين، لجملة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنظيم هذه الشعبة، على رأسها إطلاق العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية باستعمال التكنولوجيا الحديثة، حيث يُنتظر أن تسمح بتحديد هوية القطيع وتتبع موقعه الجغرافي، وتم خلال نفس الفترة غلق أسواق الماشية طول عملية الإحصاء مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج.