الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب المنتخب المغربي

كشفت اليوم السبت، تقارير إعلامية مختلفة أن الشكوك تحوم حول مشاركة نصير مزراوي مع المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي، المقرر إقامتها يوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتعرض مزراوي "25 عاما" لإصابة في الفخذ في مباراة المنتخب المغربي الأولى في المونديال أمام كرواتيا.

وقال وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، في مؤتمر صحافي اليوم السبت: "سيغيب مزراوي أيضا عن مران يوم السبت ولكني أتمنى أن يكون متاحا مساء الأحد".

وأضاف: مازال لدينا 24 ساعة قبل المباراة، سنحدد هذا صباح الأحد، ويجب علينا أيضا أن نقيم المجازفة التي سنقدم عليها".

ويعد مزراوي، الذي انتقل لبايرن ميونخ من أياكس في الصيف الماضي، هو خامس لاعب من بايرن يتعرض للإصابة قبل أو خلال منافسات بطولة كأس العالم في قطر.

وغاب الثنائي السنغالي بونا سار وساديو ماني عن البطولة كلها.