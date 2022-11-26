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" نسور قرطاج" يرهنون حظوظهم (فيديو)

رياضة
26 نوفمبر 2022 ()
شاهر.ع
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  فشل اليوم السبت، المنتخب التونسي على أرضية ميدان ملعبّ إستاد الجنوب"، في تجاوز نظيره الأسترالي بخسارته بنتيجة هدف دون مقابل سجّل في الدقيقة الـ 23 من عمر الشوط الأول عن طريق ميتشيل دوك وذلك لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة المؤهلة للدور المقبل لكأس العالم.

يذكر أن" نسور قرطاج" تعادلوا في المباراة الأولى أمام الدنمارك بدون أهداف، وتنتظرهم مواجهة أمام فرنسا في الـ 30 من الشهر الجاري.

 

 

 

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