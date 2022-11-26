أكد زير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، أن أزمة السميد تم ضبطها كما لم تعد هناك أزمة بالنسبة للفرينة والزيت والحليب.

وقال الوزير، خلال افتتاح مراسم إحياء الذكرى الـ 48 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين، إن أزمة السميد تم ضبطها بعد تدخل وزارة التجارة عن طريق المراقبة والتحقيق، والأمور عادت إلى مجاريها ولم تعد هناك أزمة سواء بالنسبة للسميد ولا الفرينة ولا الزيت والحليب متوفر بكمية كبيرة جدا.

وأضاف هني أن الاحتياجات الوطنية لإنتاج القمح الصلب في أريحية كبيرة، بعد أن حققت الجزائر الاكتفاء من الإنتاج الوطني.