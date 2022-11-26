ملاحقة 25 شخصية بارزة بتهمة التخابر في تونس

فجر القضاء التونسي قضية جديدة مثيرة للجدل، بعد إعلان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فتح تحقيق في حق أكثر من 25 شخصا من بينهم وزراء سابقون وشخصيات سياسية وإعلاميون ووجوه تلفزيونية معروفة بارزة ومسؤولون أمنيون سابقون، بينهم رئيسة ديوان الرئاسة السابقة نادية عكاشة ووزير المالية السابق عبد الحكيم بن حمودة ووزير المالية السابق فاضل عبد الكافي، ومقدمي البرامج ملاك البكاري وماية القصوري والممثلة سوسن معالج.

وجهت لهم تهم التخابر وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية للإضرار بالوضع والاستقرار في تونس من الناحية الديبلوماسية، وتشكيل مجموعة إجرامية وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة والاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والتدليس.

وأصدر القضاء قرارا بالإيداع في حق أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي بينهم إطار أمني سابق، ومنع السفر على جميع المتهمين.

وردت المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة،’ وتقيم في باريس، على الاتهامات الموجهة لها، ونشرت تدوينة لها على صفحتها بفايسبوك، وصفت الزج باسمها في القضية بأنها محاولة تشويه لشخصها، وهددت بكشف تفاصيل كانت ملتزمة بعدم الحديث عنها بموجب واجب التحفظ والشعور بالمسؤولية.