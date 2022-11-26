ميسي على موعد مع تحطيم رقم قياسي

يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المكسيكي اليوم السبت، على ملعب لوسيل " وذلك لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من منافسة كأس العالم.

ومن المنتظر أن يعادل ليونيل ميسي رقما قياسيا تاريخيا لدييغو مارادونا، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، سيلعب اليوم مباراته الـ 21 في كأس العالم، ليعادل بذلك الرقم القياسي، الذي سجله مارادونا في مباريات المونديال.

وأضافت أن مارادونا، الذي توفي قبل عامين، شارك في أربع بطولات كأس عالم، مقابل خمس مشاركات لـ "ليو"، الذي يعد اللاعب الأرجنتيني الأكثر خوضا للمباريات الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي بمقدوره أيضا، اليوم، معادلة رقم آخر من نصيب "دييغو". وأبرزت: "في مباراة السعودية، سجل ميسي هدفه السابع في كأس العالم للأرجنتين، وستكون لديه فرصة معادلة رقم مارادونا، خلال مواجهة المكسيك".

وفي حال سجل النجم الأرجنتيني في مرمى المكسيك، فسيعادل بذلك مارادونا وجييرمو ستابيلي، اللذين يعدان ثاني أبرز هدافي الأرجنتين في نهائيات كأس العالم.

ويتصدر هذه القائمة اللاعب غابرييل باتيستوتا بـ 10 أهداف، والتي يمكن أن يبلغها ميسي إذا استمرت الأرجنتين في أدوار المونديال المقبلة.