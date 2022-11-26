هزيمة قاسية للمنتخب السعودي (فيديو)

مني المنتخب السعودي بهزيمة قاسية أمام نظيره البولندي، اليوم السبت، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022.

وقدم أشبال المدرب هيرفي رونار، المدعمين بالآلاف من أنصارهم على ملعب المدينة التعليمة بالدوحة، آداء في المستوى وكانوا الأفضل في العديد من فترات المقابلة غير أن خبرة زملاء مهاجم برشلونة روبيرت ليفاندوفسكي حسمت المواجهة بنتيجة هدفين دون مقابل.

وبدأ السعوديون المقابلة بضغط كبير على الخصم وكانوا قريبين من افتتاح مجال التهديف لولا تألق الحارس شيزني، لكن عكس مجريات المقابلة تمكن البولنديون من التقدم بهدف في الدقيقة 39 عن طريق زيلينسكي الذي تلقى تمريرة من زميله ليفاندوفسكي.

ورغم صدمة الهدف واصل "الأخضر" الضغط وتحصل على فرصة التعديل في الدقيقة 44 غير أن سالم الدوسري ضيع ضربة جزاء بعد تصدري كبير لحارس يوفنتوس.

ودخل السعوديون الشوط الثاني بقوة وكانوا قريبين من التعديل في أكثر من مناسبة لولا غياب اللمسة الأخيرة، ليأتي العقاب من النجم ليفاندوفسكي الذي استغل خطا فادح من الدفاع مسجلا الهدف الثاني لفريقه والأول له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

ورفعت بولندا رصيدها إلى النقطة الرابعة، فيما تجمد رصيد ممثل الكرة العربية عند الثلاث نقاط وتبقى حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور القادم عندما يواجه نظيره المكسيكي يوم الأربعاء القادم.