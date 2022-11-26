تدشين أكبر قطب صحي للاستعجالات بهذه الولاية

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، برفقة والي عنابة، بريمي جمال الدين، على تدشين ووضع حيز الخدمة المستشفى الجهوي للاستعجالات الطبية الجراحية بالبوني في ولاية عنابة، بقدرة استيعاب تصل إلى 165 سرير.

ويعد هذا المستشفى الإستعجالى الذي يتربع على مساحة 38 ألف متر مربع قطبا ذا أهمية كبيرة في المجال الصحي بالنسبة لولاية عنابة وكقطب جهوي يستقبل المرضى من الولايات الشرقية الأخرى إلى جانب تخفيف الضغط عليها بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي الذي يوفر سرعة في التنقل للوصول إليه.

ويتوفر هذا القطب الصحي على جميع التخصصات الاستعجالات المعقدة والدقيقة كأمراض القلب والقسطرة القلبية، أمراض السكري والقدم السكري والاستعجالات، طب الأسنان وغيرها من التخصصات.

كما يتوفر على جميع التجهيزات الطبية الضرورية كجهاز التصوير بالرنين المغناطيسيIRM، جهاز الماسح الضوئي، 165 سرير منه 30 سرير مخصص للإنعاش، 3 قاعات العمليات، مخابر لجميع أنواع التحاليل الطبية وغيرها من الأقسام. كما تعزز المستشفى أيضا بسيارة إسعاف.