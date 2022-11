Annaba: Inauguration du 1er hôpital régional numérique des urgences

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a inauguré samedi dans la commune d’El Bouni, wilaya d’Annaba, le premier hôpital régional numérique intégré des urgences médicochirurgicales qui représente un modèle de prise en charge rapide et efficace des cas d’urgence des patients.

Cette réalisation sanitaire de qualité constitue "un acquis pour la santé en Algérie et un modèle de la concrétisation des engagements du président de la République, M Abdelmadjid Tebboune visant à réaliser un bond qualitatif dans la prise en charge des malades et des prestations sanitaires", a déclaré le ministre lors de l’inauguration de cet hôpital numérique doté des plus modernes équipements médicaux notamment de diagnostic, d’imagerie médicale et de chirurgie avec une capacité de 165 lits dont 30 de réanimation.

Lors de son inspection de la salle de cathétérisme réservée aux urgences cardiaques, le ministre la souligné que cette réalisation "pilote" traduit la volonté de numériser le secteur en plaçant le patient au cœur de toutes les réformes qui tendent à promouvoir le service sanitaire, affirmant que cela constitue une des priorités du secteur de la santé.

Il a ajouté que l’hôpital régional numérique des urgences médicochirurgicales d’El Bouni "sera un modèle de la gestion numérique des infrastructures sanitaires y compris le réseau des polycliniques".

Au cours de sa tournée à travers les pavillons de cet hôpital, Saihi a insisté sur "l’intérêt à caractère prioritaire accordé pour la maintenance préventive périodique et régulière du matériel important dont est doté cette structure".

Le ministre poursuivra sa visite de travail dans la wilaya par l’inauguration et le lancement de plusieurs projets de structures sanitaires dans les communes d’Oued El Aneb, Ain Berda et de Tréat.