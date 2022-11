Défaite de l’Arabie Saoudite : Réaction d’Hervé Renard

L'Arabie saoudite a connu la défaite samedi (2-0) face à la Pologne pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Après la partie, Hervé Renard a souligné la belle prestation de ses joueurs, tout en restant optimiste, avec une qualification pour les huitièmes de finale toujours possible.

Cette fois, l'Arabie saoudite n'a pas réussi à renverser son adversaire. Victorieuse de l'Argentine à la surprise générale mardi (2-1), la sélection d'Hervé Renard a concédé la défaite ce samedi face à la Pologne (2-0), pour son deuxième match de la phase de groupes lors de cette Coupe du monde 2022.

L'Arabie saoudite n'a néanmoins pas démérité mais a buté à plusieurs reprises sur Wojciech Szczesny, notamment sur ce penalty arrêté avant la pause. "On a manqué de réalisme. Quand on manque de réalisme dans ce genre de match, il y a des joueurs en face qui ne vont pas le manquer, a jugé Herve Renard après la partie, au micro de Bein Sports. Après la physionomie du match, on doit revenir au vestiaire avec 1-1. On est obligé de courir après le score, ce n'est pas toujours ce qui est le mieux quand on est une équipe qui doit faire le jeu et qui doit être efficace."

Les Polonais avaient ouvert le score grâce à Piotr Zielinski (39e) et ont confirmé leur victoire grâce à Robert Lewandowski (82e), qui a profité d'une erreur défensive. "On tue notre match avec ce deuxième but mais je tiens à dire que je suis fier des joueurs. Ils ont fait un match fantastique, a lancé Hervé Renard. Je ne pense pas qu'il y ait eu une personne avant ce match qui pensait qu'on puisse faire ce match, en produisant du jeu comme ça. On l'a toujours fait, on l'a montré au monde. On n'a pas été efficace et on a perdu."