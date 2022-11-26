كأس الجمهورية: نتائج الدور الـ32

أجريت اليوم السبت 8 مواجهات في إطار الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية التي تعود بعد ثلاثة سنوات من الغياب.

ولم تشهد مقابلات اليوم تسجيل مفاجآت تذكر بعدما عرفت مواجهات الجمعة خروج فريقين من الرابطة المحترفة الأولى، مولودية وهران وإتحاد بسكرة.

وستستكمل بقية مواجهات هذا الدور يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022.

النتائج:

مقابلات اليوم:

رائد غرب وهران - جمعية الخروب 2-7 (تأهل الخروب بعد الوقت الإضافي)

اتحاد الشاوية - نصر حسين داي 2-0

مولودية بريكة - أمل بئر بوحوش 3-0

شبيبة عزازقة - شباب غير 1-0

اتحاد قسنطينة - وفاق وادي السمار 1-0

شباب تيموشنت - شباب برج منايل 0-0 (تأهل برج منايل بضربات الترجيح)

أكاديمية المدية - نادي التلاغمة 1-0

شباب الميلية - نادي تقرت 1-1 (تأهل الميلية بضربات الترجيح)

مقابلات أجريت أمس:

شباب الابيار - اتحاد تلمسان 3-2

اتحاد خميس الخشنة - اتحاد عنابة 1-2

شباب الزاوية - شباب أدرار 1-0

مشعل حاسي مسعود - نجم بوعقال 1-0

أمل الاربعاء - نادي عين الصفراء 4-0

مولودية وهران - أولمبي آقبو 1-1 (تأهل أقبو بضربات الترجيح)

صفاء خميس مليانة - اتحاد بسكرة 3-2

أمل بوسعادة - اتحاد سوف 1-2

وفاق سور الغزلان - جمعية الشلف 1-1 (تأهل الشلف بضربات الترجيح)

نجم البسباس - اتحاد سدراتة 1-0

ترجي مستغانم - وداد تيسمسلت 0-0 (تأهل مستغانم بضربات الترجيح)

شباب المشرية - شباب العيون 1-0

نجم البرواقية - شباب عين وسارة 3-2 (تأهل البرواقية بعد الوقت الإضافي)

مولودية باتنة - مولودية البيض 1-2

شبيبة القبائل - شبيبة تيارت 1-0

الجمعة 9 ديسمبر:

مقرة: نجم مقرة - مولودية الجزائر

تقرت (ملعب 10.000 مقعد): اتحاد النزلة - شباب قسنطينة

بشار: شبيبة الساورة - جيل بن داود

ملعب 4 مارس (تبسة): اتحاد تبسة - المتأهل من شبيبة جيجل- جمعية عين مليلة

مغنية: اتحاد مغنية - اتحاد العاصمة

الدار البيضاء: نادي بارادو - وداد مستغانم

الجزائر (20 أوت 55): شباب بلوزداد - مولودية العلمة

خنشلة: اتحاد خنشلة - ميثالية تيغنيف

شلغوم العيد: هلال شلغوم العيد - وفاق سطيف.