مبابي يضع "الديكة" في الدور الثاني (فيديو)

بات المنتخب الفرنسي أول المتأهلين إلى دور ثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2022 بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، اليوم السبت، في إطار مقابلات المجموعة الرابعة.

ويدين أبطال العالم للنجم كيليان مبابي الذي تألق بشكل لافت في المواجهة مسجلا ثنائية في مرمى المنتخب الدنماركي في الدقيقتين 61 و86، مقابل هدف وحيد للخصم سجله كريستنسن (د68).

والتحق لاعب باريس سان جيرمان بمهاجم الإكوادور، إينر فالنسيا، في صدارة ترتيب هدافي المونديال إلى حد الآن بثلاثة أهداف لكل منهما.

وبهذه النتيجة رفع "الديكة" رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متقدمين على أستراليا (3 نقاط)، فيما يتذيل الدنمارك وتونس المجموعة بنقطة وحيدة لكل منهما.

وستكون الجولة الثالثة والأخيرة حاسمة لمعرفة المتأهل الثاني عن المجموعة، حيث تواجه فرنسا تونس وتقابل الدنمارك أستراليا.